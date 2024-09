Der ZSC gewinnt am 1. Spieltag der Champions Hockey League mit 4:1 in Hamar, Freiburg mit 4:3 zuhause gegen Sheffield.

Die Champions-Hockey-League-Kampagne ist für den ZSC erfolgreich angelaufen. Der Schweizer Meister wurde seiner Favoritenrolle gegen den norwegischen Meister gerecht und gewann auswärts bei Storhamar Hamar mit 4:1. Für das Game-Winning-Goal zum 2:1 in der 33. Minute zeichnete Denis Malgin in Unterzahl verantwortlich.

Am Samstag zu Gast in Tampere

In der 47. Minute erhöhte Chris Baltisberger vor immerhin gut 3200 Zuschauern auf 3:1, für den Schlusspunkt ins leere Tor sorgte Sven Andrighetto in der 59. Minute. Die ZSC Lions bleiben gleich im hohen Norden. Ihr 2. von insgesamt 6 Spielen in der Ligaphase bestreiten die Zürcher am Samstag in Finnland bei Ilves Tampere.

Mottet führt Gottéron zum Sieg

Mit Fribourg-Gottéron ist am Donnerstag noch ein zweites Schweizer Team in die CHL-Kampagne gestartet. Die Saanestädter mühten sich gegen die Sheffield Steelers im eigenen Stadion zu einem 4:3-Erfolg. Noch vor der 5-Minuten-Marke hatte es aus Sicht der Freiburger bereits 0:2 geheissen. Gottéron schaffte mit 3 Treffern innert 7 Minuten jedoch die Wende, ehe die Briten noch im Startdrittel auf 3:3 stellten.

Nach einem torlosen Mittelabschnitt war es Killian Mottet, der in der 41. Minute mit seinem 2. Treffer des Abends das entscheidende 4:3 erzielte. Am Samstag gastiert Freiburg bei Storhamar Hamar.

