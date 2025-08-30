 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Champions Hockey League Bern muss sich Schwedens Meister Lulea beugen

Trotz zwischenzeitlicher Führung setzt es für den SCB in der Champions Hockey League bei Lulea die 1. Niederlage ab.

30.08.2025, 18:58

Teilen

Der SCB hat im 2. Spiel der Champions Hockey League die 1. Niederlage hinnehmen müssen. 2 Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen Grenoble setzte es auswärts gegen Lulea für die Berner ein 2:4 ab.

Nachdem der SCB im Startdrittel mit 0:1 in Rückstand geraten war, drehte Bern die Partie um Spielmitte dank eines Doppelschlags durch Thierry Schild (29.) und Waltteri Merelä (32.). Der schwedische Meister schlug aber noch im Mitteldrittel zurück, Brian O'Neill stellte auf 2:2 (38.).

Im Schlussabschnitt glückte Luleas Edvin Hammarlund in der 46. Minute das Game-Winning-Goal. 31 Sekunden vor dem Ende machte Markus Nurmi mit dem 4:2 ins leere Tor alles klar.

Zug in Frankreich gefordert

Neben Bern steht am Samstag auch der EVZ ein 2. Mal im Einsatz. Die Zuger treffen um 20:15 Uhr auf den französischen Meister Grenoble. Ihr 1. Spiel hatten die Zentralschweizer am Donnerstag bei Lulea mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)