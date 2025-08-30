Trotz zwischenzeitlicher Führung setzt es für den SCB in der Champions Hockey League bei Lulea die 1. Niederlage ab.

Der SCB hat im 2. Spiel der Champions Hockey League die 1. Niederlage hinnehmen müssen. 2 Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen Grenoble setzte es auswärts gegen Lulea für die Berner ein 2:4 ab.

Nachdem der SCB im Startdrittel mit 0:1 in Rückstand geraten war, drehte Bern die Partie um Spielmitte dank eines Doppelschlags durch Thierry Schild (29.) und Waltteri Merelä (32.). Der schwedische Meister schlug aber noch im Mitteldrittel zurück, Brian O'Neill stellte auf 2:2 (38.).

Im Schlussabschnitt glückte Luleas Edvin Hammarlund in der 46. Minute das Game-Winning-Goal. 31 Sekunden vor dem Ende machte Markus Nurmi mit dem 4:2 ins leere Tor alles klar.

Zug in Frankreich gefordert

Neben Bern steht am Samstag auch der EVZ ein 2. Mal im Einsatz. Die Zuger treffen um 20:15 Uhr auf den französischen Meister Grenoble. Ihr 1. Spiel hatten die Zentralschweizer am Donnerstag bei Lulea mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.