Gleich fünf Schweizer Klubs stehen in dieser Saison in der Champions Hockey League im Einsatz. Biel, Zug und Lausanne bekommen es dabei in ihren 1. Gruppenspielen mit unbekannten Teams zu tun. Wir stellen die Exoten kurz vor.

Frisk Asker: Auf den Spuren von Storhamar

Der EHC Biel bekommt es zum Auftakt am Donnerstag mit Frisk Asker zu tun. Die Norweger feierten in diesem Jahr etwas überraschend den 4. Meistertitel der Vereinsgeschichte und qualifizierten sich so für die Champions League. Mut dürfte dem Team aus Asker die Leistung der Storhamar Dragons machen. Storhamar wurde 2018 erstmals seit 10 Jahren Meister und schied in der Champions League erst unglücklich im Achtelfinal aus.

Rungsted Seier Capital: Van Pottelberghes Zwischenstation

Zug empfängt in der 1. Runde am Donnerstag Rungsted Seier Capital aus Dänemark in der Bossard Arena. Die Dänen gewannen in der Metal Ligaen nicht nur die Qualifikation, sondern holten sich im letzten Jahr auch den 4. Meistertitel der Klubgeschichte. Im letzten Jahr hatte mit Joren van Pottelberghe ein Schweizer ein kurzes Gastspiel bei den Dänen, ehe er zu Kloten weiterzog.

Junost Minsk: Im Schatten von Dinamo

Lausanne reist zu Beginn des Abenteuers Champions League am Freitag nach Minsk, aber nicht zum grossen Dinamo, das in der KHL spielt. Die Waadtländer treffen auf Junost Minsk, das der Extraliga, der höchsten Eishockeyliga in Weissrussland, angehört. In der letzten Saison sicherte sich Junost zum insgesamt 7. Mal den Meistertitel. Mit Mikhail Stefanovich und Stanislav Lopachuk stellte der Klub zudem die beiden besten Skorer der Liga.

Auch Ambri und Bern im Einsatz

Auf renommiertere Gegner treffen Ambri-Piotta und der SC Bern. Die Leventiner fordern am Donnerstag auswärts München. Der Meister aus der Hauptstadt misst sich mit Skelleftea aus Schweden.

