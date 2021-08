Der EV Zug wartet mit einem 10:0-Kantersieg gegen Sönderjyske (DEN) in der Champions Hockey League auf.

Die ZSC Lions kommen gegen Frölunda Göteborg (SWE) zu einem 4:2-Heimsieg.

Lausanne verliert auswärts gegen Cardiff Devils (WAL) mit 1:4.

Sönderjyske - EV Zug 0:10

Dem EVZ ist die zweite Partie in der Champions Hockey League vollauf geglückt. Die Zuger kanterten die Dänen aus Sönderjyske gleich mit 10:0 nieder. Reto Suri und Carl Klingberg trafen doppelt, Jérôme Bachofner liess sich drei Skorerpunkte notieren. Zugs Chancen auf den Achtelfinal sind damit intakt. Nach weiteren Duellen mit Rögle und Sönderjyske in der nächsten Woche könnten die abschliessenden Begegnungen mit RB München im Oktober den Ausschlag geben, ob sich Zug auf einem der ersten beiden Plätze klassiert.

ZSC Lions - Frölunda Göteborg 4:2

In der Gruppe B bleibt die Ausgangslage offen. Die ZSC Lions gewannen ihr zweites Spiel zuhause gegen Frölunda Göteburg nach zweimaligem Rückstand mit 4:2. Ryan Hayes und Marcus Krüger sicherten den Zürchern im Schlussdrittel mit ihren Toren vom 1:2 zum 3:2 die drei Punkte. Das 4:2 durch Justin Sigrist fiel ins leere Tor.

Cardiff Devils - Lausanne 4:1

Nach dem knappen Auftaktsieg beim finnischen Gegner Lukko Rauma strauchelte Lausanne am 2. Spieltag gegen die Cardiff Devils; die Waadtländer unterlagen auswärts mit 1:4. Die Niederlage gegen die im Startspiel gegen Adler Mannheim chancenlosen Waliser sorgte in der Gruppe C für einen Zusammenschluss.

