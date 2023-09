In der Champions Hockey League fahren die Schweizer Vertreter Genf-Servette und Biel jeweils drei Punkte ein.

Genf-Servette zeigte sich von der überraschenden Startniederlage gegen Innsbruck vom Donnerstag gut erholt. Beim HC Kosice rehabilitierte sich der Schweizer Meister und siegte mit 3:2. Nach einem torlosen Startdrittel gerieten die Genfer kurz nach Beginn des Mitteldrittels in Rückstand. Noah Rod (25.) und Theodor Lennström (28.) drehten die Partie, vor der zweiten Sirene gelang den Slowaken aber der Ausgleich.

Den Siegtreffer für Genf-Servette erzielte Josh Jooris in der 45. Minute. Der Kanadier stocherte nach einem Schuss von Teamkollege Simon Le Coultre mit Vehemenz nach und überwand Kosice-Torhüter Dominik Riecicky. Die nächsten Gegner der Genfer kommen aus Bozen (Donnerstag) und Rouen (Samstag).

Biel souverän

Der EHC Biel gab sich derweil gegen Innsbruck keine Blösse. Vor heimischen Anhang lagen die Seeländer schon nach 22 Minuten beruhigend mit 4:0 in Führung. Am Ende hiess es auf der Resultattafel 6:1. Für Biel, das schon sein Startspiel gegen Kosice gewonnen hatte, trafen sechs verschiedene Torschützen. Dreimal fiel der Treffer in Überzahl.

In der kommenden Woche stehen für den EHCB mit den zwei Auswärtsspielen gegen die schwedischen Klubs Färjestad (Freitag) und Växjö (Sonntag) wohl etwas schwierigere Aufgaben an.

01:57 Video Zusammenfassung Biel – Innsbruck Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.