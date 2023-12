Der Schweizer Meister ist in der Champions Hockey League trotz einer Niederlage bei den Växjö Lakers weiter. Rapperswil-Jona scheitert an Vitkovice.

Legende: Behauptet sich Genfs Roger Karrer gegen Växjös Ludvig Nilsson. imago images/TT

Genf-Servette verliert in der Champions Hockey League das Viertelfinal-Rückspiel bei Växjö 2:3, steht dank dem 4:1 im Hinspiel aber trotzdem im Halbfinal.

Die Rapperswil-Jona Lakers verlieren nach dem 2:1-Heimsieg auswärts bei Vitkovice 1:5 und scheiden aus.

Der HC Genf-Servette darf weiter vom Titel in der Champions Hockey League träumen. Nach dem 4:1-Sieg vor heimischem Publikum konnte sich der Schweizer Meister bei den Växjö Lakers eine 2:3-Niederlage leisten. Die Genfer sind nach Davos (2016), Fribourg-Gottéron (2017) und Zug im vergangenen Jahr erst das vierte Schweizer Team, das sich seit der Neulancierung des Wettbewerbs in der Saison 2014/15 für die Halbfinals qualifiziert hat. Nächster Gegner ist das finnische Team Lukko Rauma.

Die Genfer hatten die Partie lange Zeit im Griff, daran änderte auch das 0:1 in der 36. Minute nichts – Ludvig Nilsson lenkte den Puck mit dem Schlittschuh ins Tor. Im letzten Drittel belohnten sich die Gäste für die starke Leistung mit zwei Treffern. In der 45. Minute war Sami Vatanen nach einem herrlichen Konter erfolgreich, 116 Sekunden später gelang Sakari Manninen in Unterzahl das 2:1. Dennoch wurde es nochmals spannend, da Växjö in einem weiteren Powerplay innert 38 Sekunden mit 3:2 in Führung ging.

Lakers verlieren nach Führung

Ausgeschieden sind hingegen die Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler verloren nach dem 2:1-Heimsieg im Rückspiel in Vitkovice mit 1:5. Die Lakers, die bei der zweiten Teilnahme in der Champions Hockey League erstmals die K.o.-Phase erreichten, gingen in der 4. Minute durch Dominic Lammer in Führung. Diese hielt bis zur 25. Minute, dann glich Vitkovice durch Patrik Zdrahal aus.

Dieser Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb: In der 36. Minute stand es 3:1. Bei beiden Toren lenkte Tomas Vondracek den Puck unhaltbar für den Rapperswiler Goalie Robin Meyer ab. Der Stürmer zeichnete auch für das 4:1 (54.) verantwortlich. Dominik Lakatos traf kurz vor dem Ende zum Schlussresultat.

Bei den Lakers fehlten mehrere wichtige Spieler. Roman Cervenka erhielt für die Partie vom tschechischen Verband keine Freigabe – er ist für das Turnier der Euro Hockey Tour in Zürich aufgeboten. Zudem sind mit Emil Djuse, Victor Rask, Maxim Noreau und Brett Connolly gleich vier Ausländer verletzt. Auch Gian-Marco Wetter, der beste Skorer der Lakers in der Champions Hockey League, konnte nicht auflaufen.

02:58 Video Zusammenfassung Vitkovice – Lakers Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.