Genf-Servette erkämpft sich am 4. Spieltag der Champions Hockey League 3 Punkte gegen Ilves Tampere.

Lausanne müht sich beim ungarischen Underdog Fehervar zu einem knappen Sieg.

Freiburg muss in Tschechien bei Ocelari Trinec die 2. Niederlage hinnehmen.

Genf-Servette – Ilves Tampere 4:3

Zwei Tage nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Storhamar hat Genf-Servette nachdoppeln können. Die «Grenats» holten gegen Ilves Tampere die Punkte 4 bis 6. Nach Josh Jooris' Treffer zum 4:1 in der 51. Minute schien die Messe im Exil in Visp gelesen. Doch die Gäste aus Finnland kamen bis zur 58. Minute noch auf 3:4 heran. Gegen den Ausgleich wehrte sich Genf-Servette dann aber erfolgreich. Neben Jooris (2) trafen auch Alessio Bertaggia und Michael Spacek für den Titelverteidiger.

Fehervar – Lausanne 1:3

Beim noch punktelosen Fehervar dauerte es fast 36 Minuten, ehe Damien Riat die favorisierten Gäste mit 1:0 in Führung schoss. Janne Kuokkanen verdoppelte den Lausanner Vorsprung in der 44. Minute und brachte die Romands damit endgültig auf die Siegerstrasse. Zwar glückte dem ungarischen Vertreter, der in der österreichischen Liga aktiv ist, kurz darauf das Anschlusstor. Nati-Stürmer Ken Jäger machte aber 12 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Empty-Netter alles klar.

Ocelari Trinec – Freiburg 7:3

Besser hätte die Partie für Gottéron in Tschechien kaum beginnen können. Ryan Gunderson liess die Gäste bereits nach 31 Sekunden ein erstes Mal jubeln. Bis zur zweiten Pausensirene stand es 2:2, ehe das Heimteam im Schlussdrittel zum Sturmlauf ansetzte. Dank drei Toren zwischen der 52. und 56. Minute zog Trinec vorentscheidend auf 5:2 davon. Killian Mottet erzielte zwar noch einen dritten Freiburger Treffer, ehe die Gastgeber in der letzten Minute nochmals zweimal einnetzen konnten. Bryan Rüegger im Gottéron-Tor erwischte mit einer Abwehrquote von 81,08 Prozent einen gebrauchten Tag.