Schliessen 01:33 Video EV Zug – Olimpija Ljubljana Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:19 Video Freiburg – Salzburg Aus Sport-Clip vom 12.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Fribourg-Gottéron schlägt Salzburg zum Abschluss der CHL-Gruppenphase mit 3:2 n.P.

Zug bekundet beim 5:2 gegen Olimpija Ljubljana keine Probleme.

Die Achtelfinals (mit vier Schweizer Klubs) werden am Donnerstag ausgelost.

Gottéron – Salzburg 3:2 n.P.

Die österreichischen Gäste wussten: Mit einem Punkt gegen die bereits qualifizierten Freiburger würden sie auf Kosten von Stavanger den Sprung unter die Top 16 schaffen. Und dank Peter Hochkoflers 2:2-Ausgleich in der 52. Minute gelang dies auch. Weil Gottérons Sandro Schmid nach 65 Spielminuten einziger erfolgreicher Penalty-Schütze war, konnten zuletzt beide Teams jubeln. Schmid sowie Samuel Walser (in Unterzahl) hatten in der regulären Spielzeit für das Heimteam getroffen. Bei den «Drachen» stand der 20-jährige Loic Galley im Tor, der wegen Reto Berras Verletzung vom Swiss-League-Klub Winterthur zu seinem Ausbildungsklub zurückkehrte.

Zug – Ljubljana 5:2

Ganz ohne Niederlage schloss der EV Zug die Gruppenphase ab. Der Schweizer Meister bezwang das punktelose slowenische Schlusslicht Olimpija Ljubljana problemlos. Grosse Figur der Zentralschweizer war Peter Cehlarik mit zwei Toren und zwei Assists. Die weiteren EVZ-Treffer erzielten Dario Simion, Brian O'Neill und Carl Klingberg (Empty Netter).

Nach Abschluss der Gruppenphase stehen die 16 Achtelfinalisten fest. Als Gruppensieger: Lulea, Zug, Tappara, Rögle, Gottéron, Straubing, Mountfield und Skelleftea. Als Gruppenzweite: Mikkeli, Wolfsburg, München, ZSC Lions, Salzburg, Färjestad, Frölunda, Davos. Die K.o-Phase wird am Donnerstag ausgelost. Die Achtelfinal-Hin- und Rückspiele steigen zwischen dem 15. und 23. November.

Kukan gesperrt Box aufklappen Box zuklappen Die ZSC Lions müssen im Achtelfinal-Hinspiel ohne Dean Kukan auskommen. Der Verteidiger wurde wegen eines Stockschlags im Dienstagsspiel gegen Rögle für ein Spiel gesperrt.