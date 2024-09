Ein erstes Drittel zum Vergessen brachte die ZSC Lions am 4. Spieltag der Champions Hockey League arg in Bedrängnis. Der bisher makellose Schweizer Meister geriet zuhause gegen Salzburg bis zur 14. Minute mit 0:3 in Rücklage. In der 26. Minute musste ZSC-Goalie Robin Zumbühl sogar noch ein 4. Mal hinter sich greifen.