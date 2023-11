Die Rapperswil-Jona Lakers sind erfolgreich in die K.o.-Phase der Champions Hockey League gestartet. Zuhause gewannen die St. Galler das Achtelfinal-Hinspiel gegen Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga mit 4:1. Dieser Sieg kam insofern etwas überraschend, als dass sich die Lakers knapp als Sechzehnter für die Achtelfinals qualifiziert hatten, während Mannheim die Vorrunde als Leader abschloss.

Nach mehrheitlich ausgeglichenen ersten 2 Abschnitten, legte das Heimteam im 3. Drittel beim Stand von 2:1 eine Schippe drauf. Das Team von Stefan Hedlund suchte nun vermehrt den Weg vor das gegnerische Tor – und wurde dafür belohnt: Jordan Schroeder verwertete in der 45. Minute eine brillante Vorlage von Nicklas Jensen freistehend vor Mannheims Gehäuse zum 3:1. Der neu vom SC Bern verpflichtete Martin Frk entschied die Partie 2 Minuten vor Schluss mit seinem ersten Tor im ersten Einsatz.

Legende: Konnte sich als Doppeltorschütze auszeichnen lassen Lakers-Stürmer Jordan Schroeder. Thomas Oswald/freshfocus

Biel wieder mit Führung, aber Nachsehen

Der EHC Biel musste gegen Färjestad, wie schon vor 2 Monaten im Vorrunden-Duell, als Verlierer vom Eis. Die Seeländer unterlagen dem zehnfachen schwedischen Meister mit 3:5. Für den Unterschied hatten die Skandinavier in einem überzeugenden Mitteldrittel gesorgt: Victor Ejdsell traf erst zum 2:1 (25.) und nur 46 Sekunden nach Damien Brunners Ausgleich zum 3:2 (32.), ehe August Tornberg 3 Minuten vor Drittelsende gar auf 4:2 erhöhte.

03:08 Video Zusammenfassung Biel – Färjestad Aus Sport-Clip vom 14.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

Dabei hatte es zu Beginn noch gut ausgesehen für Biel. Wie schon im Spiel vor 2 Monaten lagen die Bieler gegen Färjestad nach etwas mehr als 11 Minuten mit 1:0 in Führung. Doch anders als in Karlstad hielt die Führung in der Tissot Arena nur 5 Zeigerumdrehungen. Immerhin: Weil Alexander Yakovenko 8 Minuten vor Schluss noch das 3:5 gelang, müssen im Rückspiel «nur» 2 Tore aufgeholt werden.

Pelicans-Spiel wegen Eisproblemen abgebrochen Box aufklappen Box zuklappen Einen speziellen Ausgang nahm das Achtelfinal-Hinspiel zwischen den Pelicans (FIN) und Vitkovice (CZE). Weil das unbespielbare Eisfeld in Lahti nach 11 Minuten nicht mehr repariert werden konnte, wurde das Spiel abgebrochen und mit 3:0 für die Tschechen gewertet.

Die Rückspiele von den Lakers und Biel finden in einer Woche, am 21. November, statt. Am Mittwoch ist mit Genf-Servette (gegen Red Bull München) das dritte Schweizer Team im Einsatz.