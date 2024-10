Bereits vor dem letzten Vorrundenspiel war Lausanne für die K.o.-Runde in der Champions Hockey League qualifiziert. Beim Gastspiel in Tampere gegen Tappara ging es noch um eine möglichst gute Klassierung in der Tabelle. Und die Westschweizer durften die Reise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Zwar leisteten sich die Lausanner insgesamt fünf kleine Strafen, Tappara konnte daraus jedoch keinen Profit schlagen. Anders die Schweizer: In einer von nur zwei eigenen Powerplay-Situationen erzielte der Finne Janne Kuokkanen das Tor zum 1:0 (43.). Kurz vor Schluss stellte mit Antti Suomela ein weiterer Finne in Diensten Lausannes den 2:0-Endstand mit einem Empty-Netter her.

Auch die ZSC Lions im Einsatz

Jetzt warten die Lausanner nach vier Siegen und zwei Niederlagen in der Vorrunde auf ihren Achtelfinalgegner. Dieser wird noch am Mittwochabend feststehen. Nach der letzten Partie der Vorrunde – welche die ZSC Lions auswärts in Klagenfurt bestreiten – werden die Paarungen der K.o.-Phase anhand der Platzierungen in der Regular Season ermittelt.