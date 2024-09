Die ZSC Lions fahren bei Ilves Tampere einen 4:1-Sieg ein. Freiburg verliert in Norwegen nach Penaltyschiessen.

Lions jubeln auch in Finnland – Freiburg verliert nach Penaltys

Der ZSC-Traumstart in die Champions Hockey League ist perfekt. Nach dem 4:1-Sieg zum Auftakt gegen Storhamar Hamar (NOR) am Donnerstag schlug der Schweizer Meister Ilves Tampere (FIN) mit dem gleichen Resultat.

Vor 4517 Zuschauern traf Patrick Geering (12.) zur Führung für die Gäste, die Rudolfs Balcers in der 26. Minute mit einem Tor in Überzahl ausbaute. Auf den Anschlusstreffer der Finnen (39.) antworteten die Zürcher im Schlussdrittel mit zwei weiteren Toren. Dean Kukan (47.) und Vinzenz Rohrer (57.) mit einem Mann mehr auf dem Eis sorgten für das 4:1-Schlussresultat. Damit haben die Lions nach zwei Partien bereits acht verschiedene Torschützen in den eigenen Reihen.

Freiburg verliert nach Penaltys

Mehr Mühe bekundete Fribourg-Gottéron bei seinem zweiten Gruppenspiel. Die Freiburger mussten nach ihrem Auftaktsieg gegen die Sheffield Steelers (4:3) bei Storhamar Hamar ran. Trotz deutlich mehr Abschlüssen gelang dem Team von Trainer Patrick Emond in der regulären Spielzeit und in der anschliessenden Verlängerung kein Tor.

Dabei blieb es auch im Penaltyschiessen. Während die Norweger Goalie Bryan Rüegger zwei Mal bezwangen, scheiterten sämtliche Freiburger Schützen. Nach der 0:1-Niederlage nach Penaltys hat Gottéron nach zwei Partien vier Punkte auf dem Konto.

