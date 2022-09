Schliessen 01:32 Video ZSC Lions – Fehervar Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 01:35 Video Zug – Turku Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 01:18 Video Tampere – Rapperswil Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Gegen den ungarischen Vertreter Fehervar fahren die ZSC Lions in der Champions Hockey League den 3. Sieg im 4. Spiel ein. Die Zürcher gewinnen 5:1 und lösen das Achtelfinalticket.

Mit dem 6:1-Erfolg gegen Turku bleibt Zug ungeschlagen und zieht ebenfalls vorzeitig in den Achtelfinal ein.

Die Rapperswil-Jona Lakers feiern bei Tappara Tampere einen 3:2-Sieg nach Verlängerung und gewinnen erstmals in der Champions Hockey League.

ZSC Lions – Fehervar 5:1

Die ZSC Lions stehen nach vier von sechs Vorrunden-Spielen ihrer Gruppe vorzeitig als Achtelfinalist in der Champions Hockey League fest. Die Zürcher setzten sich «zuhause» in Dübendorf gegen den ungarischen Vertreter Fehervar mit 5:1 durch. Für die Lions glänzte der Schwede Lucas Wallmark gegen die vom früheren Ambri-Trainer Kevin Constantine gecoachten Gäste mit den ersten beiden Treffern und insgesamt drei Skorerpunkten. Rückkehrer Jérôme Bachofner erzielte das 3:1, ehe zwei Abschlüsse der Lions ins leere Tor als Zugabe folgten. Sven Andrighetto und der Franzose Alexandre Texier waren die beiden letzten ZSC-Torschützen.

Legende: Traf doppelt für die Lions Lucas Wallmark. imago images/Andreas Haas

Zug – TPS Turku 6:1

Zug kam gegen Turku zum vierten Erfolg im vierten Gruppenspiel der Champions Hockey League. Damit sind die Zentralschweizer nun mindestens Zweiter in der Gruppe B und ebenfalls sicher im Achtelfinal. Für den EVZ waren sechs verschiedene Spieler erfolgreich. Die Gastgeber überzeugten gegen das finnische Spitzenteam auf der ganzen Linie. Goalie Luca Hollenstein fehlten nur gut drei Minuten für einen Shutout. Fabrice Herzog, Brian O'Neill und Grégory Hofmann hatten zuvor innert knapp dreieinhalb Minuten von 3:0 auf 6:0 gestellt.

Tappara Tampere – Rapperswil-Jona Lakers 2:3 n.V.

Knapp anderthalb Minuten vor dem Ende der Verlängerung sicherte Jordan Schroeder den Rapperswil-Jona Lakers im Powerplay den Prestige-Erfolg in Tampere. Der US-amerikanische Neuzugang traf auf Pass von Roman Cervenka zum umjubelten Siegtreffer gegen den 17-fachen finnischen Meister. Tampere hatte im Schlussdrittel einen 0:1-Rückstand zunächst gedreht, ehe Nando Eggenberger die Lakers mit seinem Treffer in der 59. Minute in die Verlängerung rettete. Cervenka, der wie Schroeder zwei Skorerpunkte sammelte, hatte den Torreigen nach einem torlosen Startdrittel in der 27. Minute in Überzahl eröffnet. Trotz des ersten Sieges in der Champions Hockey League haben die Lakers keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.