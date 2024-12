Legende: Dann wurde doch noch gejubelt Die ZSC Lions schlugen nach Fehlstart und 0:3-Rückstand die Eisbären Berlin. Imago/Matthias Koch

Es dauerte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League, bis die ZSC Lions aufwachten. Mit 3:0 legten die Eisbären Berlin bis zur 24. Minute vor. Doch dann stempelten auch die Zürcher ein, drehten die Partie noch und verschafften sich mit einem 4:3-Erfolg in der Berliner Arena eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel am Dienstagabend.

Die Offensive – sie ist in der CHL bislang unumstrittenes Prunkstück der «Löwen». Sven Andrighetto führt die Skorerliste des europäischen Kräftemessens mit 15 Punkten an. Direkt dahinter liegt mit Denis Malgin (14) ein weiterer Zürcher. Der ZSC strebt den ersten Einzug in einen Halbfinal der CHL seit 2009 an. Mit einem 5:2-Sieg in Lugano holte man sich am 7. Dezember noch einmal Auftrieb.

Schweizer Halbfinal winkt

Es würde dann möglicherweise zu einem Schweizer Semifinal kommen. Denn Vorzeichen stehen (besonders) beim zweiten Vertreter der National League auf Weiterkommen. Servette feierte im Hinspiel zuhause dank enormer Effizienz einen 4:0-Erfolg über die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

Für den Titelverteidiger aus Genf sind die internationalen Auftritte eine willkommene Abwechslung zum grauen Ligaalltag, wo man auf Rang 11 herumdümpelt. Immerhin beendete man das 10. Spiel in 17 Tagen mit einem Sieg nach Penaltyschiessen über Rapperswil-Jona. Die anschliessende Nati-Pause dürfte den Calvinstädtern entgegengekommen sein.

Champions Hockey League