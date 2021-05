Legende: Jubelt Meister Zug auch in der Champions Leauge? Der EVZ trifft in der Gruppenphase auf einen bekannten Gegner. Freshfocus

Die Gegner der Schweizer National-League-Teams in der Champions Hockey League stehen fest. Meister Zug trifft in der Gruppe D mit Red Bull München auf einen bekannten Gegner. Bereits in der Saison 2018/19 massen sich die Zentralschweizer mit dem deutschen Klub.

Die ZSC Lions wurden in die Gruppe mit dem Rekordsieger Frölunda Indians aus Göteborg zugelost. Der schwedische Verein gewann die Champions League zwischen 2016 und 2020 insgesamt 4 Mal.

Die ersten zwei pro Gruppe nach sechs Partien erreichen die Playoffs. Die Gruppenphase beginnt am 26. August und endet 13. Oktober. Die letztjährige Austragung fiel der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.