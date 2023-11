Die Rapperswil-Jona Lakers stehen in der Champions Hockey League im Viertelfinal. Auf den 4:1-Sieg im Hinspiel liessen die Lakers gegen Adler Mannheim ein 3:1 folgen. Die Rapperswiler, die es als 16. gerade noch so in die K.o.-Phase geschafft hatten, werfen damit den Quali-Sieger raus.

Der deutsche Vertreter fand nie wirklich in die Partie und geriet bereits in der 2. Minute durch Gian-Marco Wetter in Rückstand. Jordan Schroeder doppelte in der 31. Minute für Rapperswil nach. Matthias Plachta verkürzte zwar im letzten Drittel noch für Mannheim, doch davon liessen sich die St. Galler nicht mehr aus der Ruhe bringen und machten mit einem Empty-Netter alles klar.

In der nächsten Runde trifft Rapperswil-Jona auf Vitkovice. Den Tschechen reichte ein 1:1 im Rückspiel, nachdem die erste Partie aufgrund von Problemen mit dem Eis nicht hatte fertig gespielt werden können und deshalb 3:0 für Vitkovice gewertet wurde.

Biel scheidet aus

Aus dem Wettbewerb verabschieden muss sich hingegen der EHC Biel. Nach der Hinspielniederlage zuhause (3:5) unterlagen die Bieler auswärts bei Färjestad Karlstad mit 4:6. Bereits nach 12 Minuten im 1. Drittel lag der Schweizer Vertreter mit 0:2 im Hintertreffen, die Wende rückte damit früh ausser Reichweite.

Die Bieler konnten dank Jere Sallinen, Tino Kessler und Ville Pokka zwar dreimal verkürzen, zum Ausgleich kamen sie jedoch nie – stattdessen konnte Färjestad immer wieder erhöhen. Damit verlor Biel in dieser Saison bereits zum dritten Mal gegen die Schweden.

03:06 Video Zusammenfassung Färjestad – Biel Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.