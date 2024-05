Am Rande der WM in Prag wurden die Vorrunden-Partien der neuen Champions-Hockey-League-Saison ausgelost.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Objekt der Begierde Die Trophäe der Champions Hockey League. Keystone/Peter Schneider

Titelverteidiger Genf-Servette trifft zuhause auf Ilves Tampere (FIN), Klagenfurt (AUT) und Storhamar Hamar (NOR) sowie auswärts auf Penguins Bremerhaven (GER), Lahti Pelicans (FIN) und Fehervar (HUN). Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Prag.

Schweizer Meister ZSC Lions, Playoff-Finalist Lausanne und der Qualifikations-2. Fribourg-Gottéron haben auf dem Weg in die K.o.-Phase teils die gleichen Gegner zugelost bekommen wie die Genfer. So spielen alle vier Schweizer Vertreter gegen Storhamar Hamar. Der ZSC und Lausanne treffen ausserdem zuhause auf die Straubing Tigers (GER) und die Sheffield Steelers (GBR), Lausanne empfängt Ocelari Trinec (CZE).

05:33 Video Archiv: Genf-Servette erklimmt Europas Eishockey-Thron Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 33 Sekunden.

Servette hat mit dem Titelgewinn im Februar der Schweiz einen 4. Startplatz gesichert. Die übrigen 5 Gründer-Ligen (Schweden, Finnland, Tschechien, Deutschland und die von Österreich angeführte ICE) stellen jeweils 3 Teams. In der Vorrunde treffen die 24 Teams jeweils auf 6 unterschiedliche Gegner – mit je drei Heim- und Auswärtsspielen. Die besten 16 qualifizieren sich für die K.o.-Phase.