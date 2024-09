Legende: Stemmte den CHL-Pokal als Captain in die Höhe Genf-Servettes Tanner Richard. Pascal Muller/freshfocus

Noch bevor es in der heimischen National League auf Punktejagd geht, wird die neue Saison in der Champions Hockey League lanciert. Unter den 24 Teilnehmern finden sich auch Schweizer Klubs, darunter auch Titelverteidiger Genf-Servette.

Die Genfer sorgten im vergangenen Februar mit einem 3:2-Finalsieg über Skelleftea (SWE) dafür, dass bei der 9. Austragung der 2014 neu gegründeten «CHL» erstmals kein Team aus Schweden oder Finnland den Titel holte.

05:33 Video Archiv: Genf-Servette erklimmt Europas Eishockey-Thron Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 33 Sekunden.

Welches Gesicht zeigt der ZSC?

Der Triumph der Calvinstädter brachte der Schweiz einen zusätzlichen Startplatz ein. So nehmen in der Ausgabe 2024/25 der Champions Hockey League neben den «Grenats», dem Meister ZSC Lions und dem Quali-Zweiten Freiburg auch das nach der Regular Season drittplatzierte Lausanne teil.

Die Gegner der Schweizer Klubs in der Übersicht:

ZSC Lions Genf-Servette Freiburg Lausanne Storhamar Hamar/NOR (a) Pinguins Bremerhaven/GER (a) Sheffiels Steelers/GBR (h) Ocelari Trinec/CZE (h) Ilves Tampere/FIN (a) Lahti Pelicans/FIN (a) Storhamar Hamar/NOR (a) Pinguins Bremerhaven/GER (a) Straubing Tigers/GER (h) Storhamar Hamar/NOR (h) Klagenfurt/AUT (a) Ilves Tampere/FIN (h) RB Salzburg/AUT (h) Ilves Tampere/FIN (h) Ocelari Trinec/CZE (a) Fehervar/HUN (a) Sheffield Steelers/GBR (h) Klagenfurt/AUT (h) Eisbären Berlin/GER (h) Storhamar Hamar/NOR (h) Klagenfurt/AUT (a) Fehervar/HUN (a) Straubing Tigers/GER (h) Tappara Tampere/FIN (a)

Besonders gespannt sein darf man auf die Auftritte der ZSC Lions sein. Die Zürcher gewannen 2009 zwar die letzte Ausgabe des Vorgänger-Modells der Champions Hockey League. Seither war für den amtierenden Schweizer Meister in sieben Anläufen jedoch das Erreichen der Viertelfinals das höchste der Gefühle.

Der ZSC beginnt sein europäisches Abenteuer am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel gegen den norwegischen Champion Storhamar Hamar. Am Samstag folgt mit dem Gastspiel bei Ilves Tampere in Finnland der erste echte Härtetest. Auch Genf-Servette startet in der Fremde, der Titelverteidiger tritt am Freitag bei den Pinguins Bremerhaven an. Lausanne am Freitag gegen Trinec und Freiburg am Samstag gegen die Sheffield Steelers lancieren ihre CHL-Kampagne zuhause.

Audio Freiburgs Premiere gegen Briten – wo steht das britische Eishockey? (Radio SRF 1) 02:55 min Bild: X/@steelershockey abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Modus wie in der Vorsaison

Der Modus mit 24 Teilnehmern und einer Gesamttabelle in der Qualifikationsrunde (Regular Season) präsentiert sich gleich wie 2023/24. Jedes Team absolviert sechs Partien gegen sechs verschiedene Gegner – drei zuhause, drei auswärts. Die Top 16 erreichen die K.o.-Phase, die am 12. November mit den Achtelfinals beginnt und im System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Einzige Ausnahme ist der Final, der in einem Spiel entschieden wird und für den 18. Februar angesetzt ist.