Champions Hockey League

Die Rapperswil-Jona Lakers sind mit einem spektakulären Sieg in ihre zweite Champions-League-Kampagne gestartet. Zum Matchwinner der St. Galler avancierte Jordan Schroeder, der nach 70 Sekunden in der Verlängerung auf Vorlage von Maxim Noreau den vielumjubelten 7:6-Siegtreffer erzielte.

Das Team von Trainer Stefan Hedlund bewies beim tschechischen Meister Moral und profitierte dabei auch von einer Regel, die zurzeit in der Champions League getestet wird. Die Lakers lagen zu Beginn des Schlussdrittels mit 2:5 im Hintertreffen, ehe zwei Tschechen zeitgleich auf die Strafbank wanderten. Die doppelte Überzahl münzten die Lakers in zwei Tore um. Die Strafen werden in dieser Saison bei einem Tor der Mannschaft in Überzahl – anders als im sonstigen Regelbuch – nicht vorzeitig aufgehoben.

Nathan Vouardoux (55.) und Tim Grossniklaus (58.) machten die Wende zugunsten der Gäste später perfekt. Für drei Punkte reichte es den «Rosenstädtern» aber dennoch nicht. Zwei Minuten vor der Schlusssirene glich Libor Hudacek die Partie zugunsten des Heimteams wieder aus.