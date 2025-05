Am Rande der WM in Stockholm wurden die Vorrunden-Partien der nächsten Champions-Hockey-League-Saison ausgelost.

Legende: Objekt der Begierde Die Trophäe der Champions Hockey League. IMAGO / Bildbyran

Auf dem Weg zur Titelverteidigung treffen die ZSC Lions zuhause auf Sparta Prag (CZE), die Pinguins Bremerhaven (GER) und GKS Tychy (POL). In der Fremde wartet Brynäs (SWE), Ilves Tampere (FIN) und die Odense Bulldogs (DEN) auf die Zürcher. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Stockholm.

Keines dieser sechs Teams bekommt es mit den übrigen Schweizer Vertretern zu tun. Playoff-Finalist Lausanne, der SCB und Zug haben auf dem Weg in die K.o.-Phase teilweise aber die selben Gegner vor der Brust. So duelliert sich das Trio sowohl mit den Belfast Giants (GBR) als auch Grenoble (FRA).

In der Vorrunde treffen die 24 Teams jeweils auf 6 unterschiedliche Gegner – mit je drei Heim- und Auswärtsspielen. Die besten 16 qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die wie gewohnt in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Der Final findet am 3. März 2026 statt.