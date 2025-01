Genf-Servette braucht in Zürich ein kleines Wunder, um den Traum von der Titelverteidigung in der Champions Hockey League nicht vorzeitig begraben zu müssen.

Legende: Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit Nicolas Baechler bejubelt seinen Treffer zum 2:0. Pascal Muller/freshfocus

Die Ausgangslage für die ZSC Lions vor dem Rückspiel im Halbfinal der Champions Hockey League ist – gelinde ausgedrückt – formidabel. Mit einem 6:1-Vorsprung nehmen die Zürcher das zweite Duell am Dienstag in Angriff. Dass die Genfer angesichts ihrer Formschwäche zu einem grossen Comeback imstande sind, scheint fast ausgeschlossen.

Nach der Entlassung von Meistertrainer Jan Cadieux am Ende des letzten Jahres blieb der erhoffte grosse Umschwung aus. Vor allem auswärts brachte der amtierende Champions-League-Sieger weiter kaum ein Bein vors andere und holte in vier Spielen nur zwei Punkte. Hinzu kamen zwei deutliche Niederlagen in Rapperswil-Jona und Zug mit jeweils sieben Gegentoren. In der National League liegt das Team weiter auf dem enttäuschenden 11. Platz.

Waren die Auftritte auf der europäischen Bühne lange noch so etwas wie eine willkommene Abwechslung, so avancierte das Hinspiel für Genf-Servette zum Debakel. Das Team der Interimstrainer Rikard Franzén und Yorick Treille wurde vor Heimpublikum regelrecht vorgeführt.

Angesichts der klaren Ausgangslage könnten sich die ZSC Lions vor Heimpublikum auch eine Niederlage leisten. Dies dürfte der amtierende Schweizer Meister aber tunlichst vermeiden wollen. Nicht nur, weil der ZSC vor drei Jahren am eigenen Leibe erfahren haben, dass auch ein 3:0-Vorsprung in einer Finalserie nicht gleichbedeutend mit dem Titel ist.

Mit Blick auf ein mögliches Endspiel bestreiten die Lions nämlich auch ein Fernduell mit Färjestad. Die Schweden haben ihr Halbfinal-Hinspiel gegen Sparta Prag ebenfalls klar gewonnen (6:2) und stehen mit einem Bein im Final. Bei diesem wird ein einzelnes Spiel über den Titel entscheiden.

ZSC will den Heim-Final

Wo das Endspiel ausgetragen wird, ist noch offen. Jenes Team, das über die gesamte CHL-Saison mehr Spiele gewonnen hat, geniesst das Heimrecht. Mit 10 Siegen aus 11 Partien hat das Team von Trainer Marco Bayer die Nase gegenüber dem schwedischen Konkurrenten vorn. Ein Unentschieden gegen die Genfer würde demnach reichen, um das Finalspiel in Zürich-Altstetten austragen zu dürfen.

Ein Heimspiel war den Lions beim letzten Triumph auf europäischer Bühne noch vergönnt. Zwar genossen die Zürcher für das Rückspiel im Final des Vorgänger-Wettbewerbs gegen Metallurg Magnitogorsk Heimrecht, aufgrund einer Terminkollision im Hallenstadion fand das Spiel aber nicht in Zürich statt. Stattdessen bewerkstelligte der ZSC den Erfolg am anderen Ende des Zürichsees in der Arena von Rapperswil-Jona.

Einem Final in der Swiss-Life-Arena am 18. Februar stünde heuer nichts im Wege.

