Zum Abschluss der Vorrunde in der Champions Hockey League gewinnen Lausanne und die ZSC Lions ihre Auswärtsspiele. In den Achtelfinals kommt es zu einem Schweizer Duell.

Bereits vor dem letzten Vorrundenspiel war Lausanne für die K.o.-Runde in der Champions Hockey League qualifiziert. Beim Gastspiel in Tampere gegen Tappara ging es noch um eine möglichst gute Klassierung in der Tabelle. Und die Westschweizer durften die Reise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Zwar leisteten sich die Lausanner insgesamt fünf kleine Strafen, Tappara konnte daraus jedoch keinen Profit schlagen. Anders die Schweizer: In einer von nur zwei eigenen Powerplay-Situationen erzielte der Finne Janne Kuokkanen das Tor zum 1:0 (43.). Kurz vor Schluss stellte mit Antti Suomela ein weiterer Finne in Diensten Lausannes den 2:0-Endstand mit einem Empty-Netter her.

00:31 Video Kuokkanen bringt Lausanne in Führung Aus Sport-Clip vom 16.10.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Auch die ZSC Lions erfolgreich

Mit den ZSC Lions gewann auch das zweite Schweizer Team, das am Mittwochabend im Einsatz stand. Im österreichischen Klagenfurt bekundeten die Zürcher keine Mühe. Beim 5:1-Auswärtssieg stand es bereits nach zwei Dritteln 4:0. Unter die Torschützen hatte sich auch Alessandro Segafredo gereiht, der 20-jährige Italiener gab sein Debüt für die erste Mannschaft, normalerweise ist er bei den GCK Lions in der Swiss League aktiv.

02:59 Video Zusammenfassung Klagenfurt – ZSC Lions Aus Sportflash vom 16.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Weil sich bereits zuvor auch Fribourg-Gottéron und Genf-Servette die Achtelfinal-Tickets gesichert hatten, stehen alle vier Schweizer Vertreter in der K.o.-Runde. Und dort wird es zu einem Schweizer Direktduell kommen: Als drittplatziertes Team nach der Vorrunde trifft Lausanne auf den 14. Servette.

Die ZSC Lions (2. nach der Regular Season) müssen gegen die Straubing Tigers (15.) ran, Freiburg (5.) trifft auf die Växjö Lakers (12.). Die besser klassierten Teams geniessen in den Achtelfinals, die am 12./13. und 19./20. November ausgetragen werden, im Rückspiel Heimrecht.