Champions Hockey League

Mit den ZSC Lions, dem SC Bern und dem HC Lugano waren am Samstag 3 Schweizer Vertreter im Einsatz.

ZSC Lions - Frölunda 3:2 n.P.

2. Spiel, 2. Sieg: Die ZSC Lions bezwangen nach Aalborg (6:5 n.V.) auch die Schweden von Frölunda. Die Zürcher legten zweimal vor, die Gäste konnten zweimal in Überzahl ausgleichen. Im Penaltyschiessen war Fredrik Pettersson mit 2 verwandelten Versuchen der Matchwinner für die Lions, welche in der CHL erstmals ein schwedisches Team bezwingen konnten.

Cardiff Devils - Bern 2:3 n.V.

Wie die Lions hat auch der SCB nach 2 Partien 2 Siege auf dem Konto. Beim Gastspiel in Cardiff entschied Andrew Ebbett mit einem Tor (61.) in der Overtime die Partie. Zuvor hatten Thomas Rüfenacht (22.) und Calle Andersson (25./Powerplay) die Berner nach einem 0:1-Rückstand in Führung gebracht. Cardiff konnte kurz darauf ausgleichen, Tore fielen danach in der regulären Spielzeit keine mehr.

Banska Bystrica - Lugano 5:2

Lugano befindet sich in der CHL bereits in arger Rücklage. 2 Tage nach der 2:3-Auftaktniederlage in Pilsen verloren die «Bianconeri» mit 2:5 auch beim slowakischen Meister Banska Bystrica.

Zwar konnte Gregory Hofmann in der 21. Minute mit einem verwandelten Penalty das 1:1 für Lugano erzielen, doch 6 Minuten später lagen die Tessiner 1:3 hinten. Mehr als das 2:3 durch Jani Lajunen (29.) gelang den Gästen nicht mehr.

Sendebezug: sportaktuell, SRF 1, 23:05 Uhr, 01.09.2018