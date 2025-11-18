Der EV Zug hat sich in Prag nach dem klaren 6:0-Sieg im Hinspiel die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und sich für die Viertelfinals der Champions Hockey League qualifiziert. Die gute Ausgangslage schien die Zuger gegen Sparta allerdings mehr zu hemmen. Die Zentralschweizer beschränkten sich in Prag mehrheitlich auf ihre defensiven Aufgaben und liessen sich nur selten vor dem Sparta-Keeper Jakub Kovar blicken.

Die schwächste Phase zogen die Zuger im Mitteldrittel ein, als das Heimteam innerhalb von fünf Minuten auf 2:0 stellte. Dem zweiten Treffer – die Tschechen trafen in Unterzahl – war ein katastrophaler Fehlpass von Zug-Verteidiger David Sklenicka vorausgegangen (35.). Trainer Michael Liniger reagierte mit einem Timeout, das Wirkung zeigte.

Sparta blieb zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch spätestens nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Dominik Kubalik in Überzahl (50.) war der tschechische Traum vom Wunder in Prag ausgeträumt. Je ein Tor auf beiden Seiten änderte nichts mehr am klaren Verdikt.

Champions Hockey League