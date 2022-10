Alle drei Schweizer Vertreter feiern am Mittwochabend in der Champions Hockey League Siege.

Fünf Spiele, fünf Siege: Der EV Zug setzt seine erfolgreiche europäische Kampagne fort. Gegen das noch punktlose Olimpija Ljubljana (SLO) kam der Schweizer Meister zu einem souveränen 3:1-Erfolg.

Bereits im 1. Drittel stellten die Zuger die Weichen auf Sieg. Dario Simion (8.) mit einem sehenswerten Solo und Brian O'Neill (20.) erzielten die Treffer zur Führung. Im Mitteldrittel entschied der US-Amerikaner die Partie mit seinem zweiten Tor (33.). Die Gastgeber kamen durch Tadej Climzar 10 Minuten vor Schluss zwar noch zum Ehrentreffer, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Damit sichern sich die Zuger vorzeitig den Gruppensieg.

Freiburg holt Gruppensieg

Fribourg-Gottéron durfte entspannt in die zweitletzte Partie der Gruppenphase gehen, denn dank des Sieges von Ilves Tampere über Stavanger vom Dienstagabend stand ihr Weiterkommen bereits fest. Beim Auswärtsspiel in Salzburg ging es für die Freiburger damit «nur» noch um den Gruppensieg.

Diesen sicherte sich Freiburg in einer Partie ohne grosse Highlights. Beim 1:0 blieb der Finne Janne Kuokkanen (34.) der einzige Torschütze. Dank einer konzentrierten und disziplinierten Leistung blieb Fribourg-Gottéron in der Champions Hockey League zum dritten Mal in Serie ohne Gegentor.

00:51 Video Zusammenfassung Salzburg – Freiburg Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Auch Rapperswil-Jona siegreich

Im Duell der bereits ausgeschiedenen Teams der Gruppe C gewannen die Rapperswil-Jona Lakers auswärts bei Slovan Bratislava mit 6:4. Nach vermeintlich komfortablen 4:1- und 5:2-Führungen mussten die Lakers im Schlussdrittel nochmals zittern, nachdem die Slowaken zwei Minuten vor dem Ende noch auf 4:5 herankamen. Ein Empty-Netter von Tyler Moy entschied letztlich die Partie definitiv.

01:59 Video Zusammenfassung Bratislava – Rapperswil Aus Sport-Clip vom 05.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Die Lakers feiern damit ihren ersten Sieg nach 60 Minuten in der Champions Hockey League, während ihr Gegner Bratislava weiter punktlos bleibt.