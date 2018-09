Der SC Bern verspielte im Heimspiel gegen die Växjö Lakers aus Schweden im Schlussdrittel innerhalb von sechseinhalb Minuten eine 3:1-Führung. Doch knapp 5 Minuten vor Schluss schoss der Slowene Jan Mursak nach einem Doppelpass mit Simon Moser den Siegtreffer zum 4:3.

Die Berner stellten damit ihre gute Frühform einmal mehr unter Beweis, nachdem sie bereits das Auswärtsspiel beim letztjährigen Champions-League-Finalisten durch ein spätes Tor 2:1 gewonnen hatten.

Im Mitteldrittel hatten sie von einer Fünfminuten-Strafe und Restausschluss gegen Austin Ortega profitiert und waren 3:1 in Führung gegangen. Mit nun 8 Punkten aus 3 Spielen ist dem SCB der Einzug in die Achtelfinals kaum noch zu nehmen.

Lions unter dem Strich

Weniger komfortabel schaut die Lage für die ZSC Lions aus: Nach Siegen in der Verlängerung (in Aalborg) und im Penaltyschiessen (im Heimspiel gegen Frölunda) mussten sie in der aktuellen Champions-League-Kampagne erstmals als Verlierer vom Eis. Der Schweizer Meister kassierte auswärts bei den Frölunda Indians eine 2:4-Niederlage. Dadurch fielen sie in der Tabelle der Gruppe A hinter die Vienna Capitals auf Platz 3.

In der 23. Minute waren die Gäste aus Zürich zwar durch einen Powerplay-Treffer ihres Neuzugangs Roman Cervenka (auf Pass von Neuverpflichtung Maxim Noreau) in Führung gegangen.

Doch Frölunda drehte die Partie im Schlussabschnitt. Pius Suter verkürzte 2 Minuten vor Schluss noch einmal auf 2:3. Max Friberg machte jedoch 37 Sekunden vor dem Ende mit einem Empty-Netter alles klar für die Schweden.

