Erstmals in der Geschichte der Champions Hockey League duellieren sich im Halbfinal zwei Schweizer Teams. In der Liga harzt es bei beiden.

Legende: Es geht um viel Juho Lammikko (links) und der Ex-Zürcher Marco Miranda geben sich Saures. Keystone/Salvatore d Nolfi

Seit die Champions Hockey League 2014 neu lanciert worden ist, erreichten vor der aktuellen Saison vier Schweizer Teams die Halbfinals. Davos (2016), Freiburg (2017), Zug (2023) und Genf (2024) schafften den Sprung unter die besten Vier. Lediglich Servette zog danach ins Endspiel ein – und holte sich am 20. Februar 2024 als bisher einziges Schweizer Team den CHL-Titel.

Die ZSC-Fans werden bei diesem Punkt allerdings ihr Veto einlegen: Schliesslich entschied ihr Team in der Saison 2008/09 die CHL ebenfalls einmal für sich. Es handelte sich dabei jedoch um den einmalig durchgeführten Vorgänger-Wettbewerb. Danach gab es fünf Jahre lang kein vergleichbares Turnier mehr.

Servette eifert Frölunda nach

Nun stehen also erstmals gleich zwei National-League-Mannschaften im Halbfinal – und treffen dabei aufeinander. Am Mittwochabend findet in Genf das Hinspiel statt, zum Rückspiel kommt es am 21. Januar in Zürich.

Für beide Mannschaften hat die Champions Hockey League einen hohen Stellenwert. Servette würde nur allzu gerne den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen und damit CHL-Rekordchampion Frölunda nacheifern. Einzig den Schweden gelang bisher die Titelverteidigung – und dies sogar zweimal (2016 & 2017 sowie 2019 & 2020).

Bei den ZSC Lions geniesst die CHL schon lange hohe Priorität. Bislang war allerdings jeweils spätestens im Viertelfinal Schluss. Nun, da man diese Hürde spektakulär genommen hat, möchte man in Altstetten freilich mehr. Der Halbfinal gegen den Liga-Konkurrenten ist zudem eine Prestige-Angelegenheit.

Wer findet aus dem Tief?

Die Lions und Servette eint, dass es beiden momentan in der heimischen Liga nicht läuft und die CHL eine gute Gelegenheit ist, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Zürcher haben im neuen Jahr vier von fünf Partien verloren und sind in der National League vom 1. auf den 4. Rang zurückgefallen.

Auch bei den Genfern harzt es. Aus den vergangenen vier Begegnungen resultierten nur beim Overtime-Sieg gegen Ambri zwei Punkte. Als Tabellen-11. würden die Playoffs aktuell ohne die Servettiens stattfinden.

So stellt sich die Frage: Wer kann am Mittwochabend in der Champions Hockey League die Baisse in der National League vergessen machen?

Champions Hockey League