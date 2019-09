Übler Ausraster in der Champions Hockey League

Legende: In der Ruhe liegt die Kraft Das sieht Don Jackson offensichtlich anders. Keystone

Dass Don Jackson an der Bande ab und an laut werden kann, ist bekannt. Am 4. Spieltag der Champions Hockey League aber überspannte der Coach des EHC München den Bogen. Er sorgte mit einem wilden Ausraster für Aufsehen.

Nachdem seine Mannschaft im Spiel gegen Ambri-Piotta Sekunden vor Ende der Verlängerung eine Strafe kassiert hatte, brannten dem Amerikaner jegliche Sicherungen durch. Vor laufenden Kameras drosch er seine Taktiktafel auf das Eis, stiess ein erstes «F*** off» aus und warf den dann heranfahrenden Schiedsrichtern mehrmals laut «F*** you» an den Kopf.

Die Unparteiischen kannten kein Pardon und verwiesen den 63-Jährigen von der Bank. Sein Team rettete sich trotz einer doppelten Unterzahl in den letzten 21 Sekunden in das Penaltyschiessen, wo es dann den 3:2-Sieg feierte.