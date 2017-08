Kantersiege für Bern und Davos

Der SC Bern und der HC Davos starten mit hohen Siegen in die Champions-Hockey-League. Der ZSC kassiert eine bittere Niederlage.

Zusammenfassung Bern - Nottingham Zusammenfassung Davos - Cardiff Zusammenfassung Bern - Nottingham 2:18 min, vom 24.8.2017

Zusammenfassung Davos - Cardiff 3:25 min, vom 24.8.2017

SC Bern - Nottingham Panthers 5:2

HC Davos - Cardiff Devils 10:1

Frölunda Indians - ZSC Lions 5:4 n.V.

Britische Teams sind in der Eishockey-Welt eine Rarität. In der 1. Runde der Champions-Hockey-League machten aber sowohl der SCB (gegen Nottingham) als auch der HCD (gegen Cardiff) Bekanntschaften mit Exoten von der Insel. Beide Schweizer Teams wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Die Berner legten gegen die Nottingham Panthers los wie die Feuerwehr und lagen nach 28. Minuten bereits mit 4:1 in Front. Gaetan Haas' Treffer nach einer feinen Einzelleistung zum zwischenzeitlichen 3:1 war dabei besonders sehenswert.

Feine Einzelleistung von Haas gegen Nottingham 0:17 min, vom 24.8.2017

Gar zu einem «Stängeli» kamen die Davoser beim 10:1 gegen die Cardiff Devils. Je länger je mehr hatte die Partie nur noch Trainingsspiel-Charakter. Speziell: Für die Bündner trafen nicht weniger als 9 verschiedene Spieler.

Zusammenfassung Frölunda - ZSC

Bittere Startniederlage für die Lions

Für die ZSC Lions lag gegen Frölunda lange Zeit ein Exploit in der Luft. Doch 14 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Joel Lundqvist der Ausgleich für den amtierenden Champions-Hockey-League-Sieger.

In der Verlängerung avancierte schliesslich Ryan Lasch endgültig zum Matchwinner: Nachdem der Ex-SCB-Stürmer in der regulären Spielzeit bereits 4 Assists verbucht hatte, gelang ihm in der Overtime auch noch der Siegtreffer für Frölunda.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 24.08.2017, 22:25 Uhr