Frölunda Göteborg ist auf dem besten Weg, zum 4. Mal seit der Neulancierung der Champions Hockey League im Jahr 2014 den Final zu erreichen. Die Schweden bezwangen im Halbfinal-Hinspiel die tschechische Equipe Pilsen zu Hause 6:3. Für die Gäste war es die 1. Niederlage überhaupt in der laufenden Kampagne.

Ex-Berner Lasch glänzt

Pilsen glich einen frühen 0:2-Rückstand in der 25. Minute aus. Dann aber zog Frölunda bis zur 48. Minute auf 6:2 davon. Der Ex-Berner Ryan Lasch steuerte ein Tor und zwei Assists zum Sieg bei. Sämtliche drei Tore von Pilsen erzielte der Amerikaner Conor Allan. Frölunda strebt in diesem Jahr den dritten Sieg in der Champions Hockey League nach 2016 und 2017 an.

Keine Tore im «Bullen-Duell»

Wesentlich unspektakulärer ging es im zweiten Halbfinal zu und her. Die Partie zwischen den Red-Bull-Teams aus München und Salzburg endete torlos. In der Champions Hockey League gibt es in der K.o.-Phase in den Hinspielen keine Verlängerung.