Legende: Video Lions mit grossem Schritt in Richtung Achtelfinal abspielen. Laufzeit 05:01 Minuten.

Lions mit grossem Schritt in Richtung Achtelfinal

Die ZSC Lions besiegen die Vienna Capitals zuhause mit 7:4.

Damit brauchen die Zürcher in einer Woche in Wien noch einen Punkt für die Qualifikation für den CHL-Achtelfinal.

Lugano schlägt Jyväskylä aus Finnland mit 2:0 und darf ebenfalls auf die Teilnahme an der K.o.-Phase hoffen.

Es schien, als hätte ZSC-Coach Serge Aubin seinem Team noch einmal mit Nachdruck eingeimpft, mit der nötigen Konzentration zu Werke zu gehen. Schliesslich wollte er sich gegen seinen Ex-Klub Vienna Capitals keine Blösse geben. Die «Löwen» legten auf jeden Fall los wie die Feuerwehr und kamen bereits nach 85 Sekunden durch Denis Hollenstein zum Führungstreffer.

Trotz einer 3:0- und 4:1-Führung wurde es aber kein geruhsamer Abend für Aubin. Denn bis zur 47. Minute hatten die Gäste aus Österreich bis auf 3:4 verkürzt. Doch Pius Suter und Chris Baltisberger konnten die Nerven ihres Trainers mit 2 Power-Play-Toren (50./57.) wieder beruhigen.

So siegten die Lions trotz eines turbulenten Schlussdrittels mit 7:4. Damit reicht dem Aubin-Team im Rückspiel in einer Woche in Wien ein Zähler, um die Achtelfinal-Teilnahme sicherzustellen.

Lugano dank Hofmann

Lugano hielt seine Chancen auf die K.o.-Phase dank einem 2:0-Sieg gegen Jyväskylä am Leben. Gefeierter Mann in der Resega war Gregory Hofmann, der beide Treffer für die Tessiner erzielte.

Damit kommt es am nächsten Dienstag in Finnland zu einem Final zwischen Lugano und Jyväskylä. Der Gewinner dieses Spiels wird zusammen mit dem Gruppensieger Pilsen in die Achtelfinals einziehen.

Resultate Champions Hockey League

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 09.10.2018, 22:30 Uhr.