Daniel Paille von Brynäs IF hat sich von einem Check gegen den Kopf im CHL-Spiel gegen Mannheim noch immer nicht erholt.

«Es gibt immer noch Symptome, die mir Probleme bereiten», sagte Daniel Paille. Der Kanadier im Dienste des schwedischen Klubs Brynäs IF lief im November vergangenen Jahres in der Champions Hockey League in einen sogenannten «blind-sided» Check des Mannheimers Thomas Larkin.

Von den erlittenen Kopfverletzungen hat sich Paille bis heute nicht erholt. Deshalb löste der 34-Jährige nun seinen Vertrag bei Brynäs IF auf. «Es kam jetzt der Punkt, wo ich die Situation akzeptieren musste, in der ich mich befinde», sagte Paille.

Larkin war für seine Aktion nachträglich für 4 Spiele gesperrt worden. Mannheim verlor das Spiel damals auswärts mit 1:2. Nebst dem Brutalo-Foul waren die Deutschen unter der Leitung von Sean Simpson noch mit weiteren Undiszipliniertheiten aufgefallen.