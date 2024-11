Am Dienstag beginnt in der Champions Hockey League die K.o.-Phase – mit einem Westschweizer Duell.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wer setzt sich durch? Servette bittet Lausanne in der Champions Hockey League zum Tanz. Keystone/Salvatore di Nolfi

Alle 4 Schweizer Vertreter stehen in der Champions Hockey League im Achtelfinal. Und bereits jetzt ist klar: Mindestens ein National-League-Team wird die 1. Runde der K.o.-Phase überstehen. Schliesslich messen sich Lausanne und Genf im Direktduell.

Obschon Genf der Titelverteidiger ist, gehört die Favoritenrolle Lausanne. Denn die Waadtländer haben die Regular Season in der CHL auf Platz 3 beendet und auch in der National League in dieser Saison beide Direktduelle für sich entschieden.

Dass Lausanne gleichwohl das Hinspiel zu Hause bestreitet, ist der Verfügbarkeit der Stadien geschuldet. Als besser klassiertes Team hätten die Waadtländer zuerst auswärts antreten dürfen.

Als Wick das CH-Duell entschied

Es ist erst das 2. Mal, dass es in der K.o.-Phase der CHL zu einem Schweizer Duell kommt. In der Saison 2016/17 setzten sich die ZSC Lions im Achtelfinal gegen Lugano dank einem Overtime-Tor von Roman Wick im Rückspiel durch.

Die Lions sind heuer im Aufeinandertreffen mit Straubing favorisiert. Freiburg bekommt es mit den Växjö Lakers mit einer Knacknuss zu tun.

02:57 Video Archiv: Bereits in der Regular Season kam es zum Duell ZSC – Straubing Aus Sport-Clip vom 13.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.