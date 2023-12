In der heimischen Meisterschaft läuft es den Lakers und Genf-Servette überhaupt nicht. Nicht so in der Champions League.

Legende: Wollen in der Champions League das Selbstvertrauen zurückgewinnen Die Rapperswil-Jona Lakers. Thomas Oswald/freshfocus

Bei den Rapperswil-Jona Lakers herrscht erstmals seit der Abstiegssaison 2014/15 wieder einmal Krise. Von den letzten 13 Spielen in der National League hat der SCRJ nicht weniger als 11 verloren. In der Tabelle ist der SCRJ, welcher zuletzt 3 Mal in Serie die Playoff-Qualifikation schaffte, auf den zweitletzten Platz abgestürzt.

Der Rückstand auf Rang 10 und damit den letzten Rang, der für die Play-Ins berechtigt, beträgt nach etwas mehr als der Hälfte der Regular Season schon 10 Punkte.

Anderer Wettbewerb, anderes Gesicht

Gerade weil die Lakers seit Wochen, ja eigentlich schon seit Monaten, untendurch müssen, überrascht es umso mehr, dass die Mannschaft von Headcoach Stefan Hedlund in der Champions Hockey League unter den besten 8 Teams figuriert. Bereits das Erreichen der K.o.-Phase war für Rapperswil-Jona ein grosser Erfolg. Damit, dass man im Achtelfinal dann aber auch noch den Qualifikationssieger Adler Mannheim souverän eliminiert, war jedoch überhaupt nicht zu rechnen.

02:35 Video Archiv: Lakers schalten im CHL-Achtelfinal Mannheim aus Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Anderer Wettbewerb, andere Trikots, andere Regeln, andere Lakers: Am Dienstag rückt der triste Liga-Alltag am Obersee zumindest für ein paar Stunden in den Hintergrund. Dann steigt in Rapperswil-Jona das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den tschechischen Vertreter Vitkovice. Und wer weiss, sollte es den Lakers gelingen, das Meisterschafts-Gesicht durch jenes der CHL zu ersetzen, ist eine weitere Überraschung zumindest nicht auszuschliessen.

Die Viertelfinal-Duelle in der Champions League Box aufklappen Box zuklappen Rapperswil-Jona Lakers/SUI – Vitkovice Ridera/CZE

– Vitkovice Ridera/CZE Genf-Servette/SUI – Växjö Lakers/SWE

– Växjö Lakers/SWE Skelleftea/SWE – Färjestad Karlstad/SWE

Dynamo Pardubice/CZE – Lukko Rauma/FIN

Genf kommt nicht richtig in die Gänge

Nicht ganz so prekär wie in Rapperswil-Jona präsentiert sich die Situation bei Genf-Servette. Und doch läuft es dem amtierenden Schweizer Meister in der National League bisher überhaupt nicht nach Wunsch. Die «Grenat» holten aus den letzten 4 Partien keinen einzigen Punkt und liegen in der Tabelle aktuell nur an 10. Position.

In der Champions League hält Genf-Servette zusammen mit den Lakers in den Viertelfinals die Schweizer Fahne hoch. Die Romands sehen sich in der Runde der letzten 8 mit einem harten Brocken konfrontiert. Wollen die Genfer in den Halbfinal, müssen sie den amtierenden schwedischen Meister Växjö Lakers aus dem Weg räumen. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am Dienstag in der Patinoire des Vernets statt.

02:53 Video Archiv: Genf setzt sich im CHL-Achtelfinal gegen München durch Aus Sport-Clip vom 22.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.