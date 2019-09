Der EHC Biel muss vor der CHL-Partie in Tampere vor Ort neue Stöcke beschaffen. CEO Daniel Villard ist erbost.

Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus: Die Spieler des EHC Biel mussten sich vor der Partie in der Champions Hockey League bei Tappara Tampere vor Ort mit Stöcken und anderem Material eindecken.

Was war passiert? Die Airline Finnair, welche das Team in den Norden brachte, hatte offenbar bei der Auslieferung des Gepäcks gepatzt. Dies twitterte zumindest Daniel Villard. «Danke Finnair für nichts!», so der verärgerte Bieler Geschäftsführer, der seinem Unmut auch mit dem Hashtag #neverflyfinnair Ausdruck verlieh.

Das Spiel gegen Tampere ging 0:1 verloren. Biel weist damit in der Gruppe A weiter 9 Punkte auf.