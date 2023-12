Wegen Nati-Aufgebot: Lakers in CHL wohl ohne Cervenka

Legende: Der Lakers-Captain muss in der CHL wohl zuschauen Roman Cervenka. Keystone/Marcel Bieri

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Vitkovice stehen die Chancen der Rapperswil-Jona Lakers auf einen Halbfinaleinzug in der Champions Hockey League gut. Für das Rückspiel am Dienstag droht jetzt aber neben dem an der Schulter verletzten Victor Rask mit Roman Cervenka ein weiterer gewichtiger Ausfall.

Der 38-jährige Captain der St. Galler steht im tschechischen Aufgebot für die Euro Hockey Tour in Zürich (alle Spiele live bei SRF), die für Tschechien mit dem Spiel gegen Finnland am Donnerstag in Prag beginnt. Da die international gültige Regel besagt, dass ein aufgebotener Spieler 48 Stunden vor einem Länderspiel der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen muss, ist Cervenka mit den Lakers nicht spielberechtigt.

02:05 Video Archiv: Die Lakers bodigen Vitkovice knapp mit 2:1 Aus Sport-Clip vom 05.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Lakers hoffen auf kurzfristige Lösung

Im Gegensatz zum Staff der Schweizer Nationalmannschaft, die ebenfalls am Donnerstag in Zürich gegen Schweden antritt, zeigten sich die tschechischen Entscheidungsträger bislang unflexibel.

Die Lakers bedauern in einer auf der Klub-Homepage publizierten Mitteilung die fehlende Kulanz und weisen darauf hin, dass von den tschechischen Viertelfinalisten in der Champions Hockey League, Vitkovice und Pardubice, nur ein Spieler aufgeboten wurde. Ob im Fall Cervenka kurzfristig noch eine Lösung gefunden wird, ist fraglich.

Am Dienstag steht in der Champions Hockey League auch Genf-Servette bei den Växjö Lakers aus Schweden im Einsatz. Der Schweizer Meister erspielte sich letzte Woche mit dem 4:1 eine hervorragende Ausgangslage.

02:47 Video Archiv: Genf schiesst Växjö mit 4:1 aus dem Stadion Aus Sport-Clip vom 05.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.