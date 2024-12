Der Schweizer Meister gewinnt in der Champions Hockey League das Viertelfinal-Hinspiel bei den Eisbären mit 4:3.

ZSC Lions mit grosser Wende in Berlin

Nach knapp 24 Minuten sah die Lage der ZSC Lions im Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen die Eisbären Berlin wahrlich nicht rosig aus. Zachary Boychuk, Gabriel Fontaine und Lean Bergmann hatten den DEL-Meister mit 3:0 in Führung geschossen. Die Zürcher schienen sich für das Rückspiel eine Hypothek einzuhandeln.

Fröden schiesst ZSC zum Sieg

Aber das Team von Trainer Marc Crawford hatte noch genug Zeit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Derek Grant kurz vor Spielhälfte und Sven Andrighetto (33.) brachten ihr Team auf 2:3 heran.

Im Schlussdrittel gelang Dean Kukan in der 51. Minute der Ausgleich. Doch damit nicht genug. Nach exakt 56 Minuten sicherte Jesper Fröden den Lions tatsächlich noch den Sieg.

Legende: Jubel nach Rückstand Die Lions drehten in Berlin ein 0:3. imago images/Matthias Koch

Sollten sich die Zürcher im Rückspiel am 17. Dezember behaupten und in den Halbfinal einziehen, ist ein Schweizer Duell um den Final-Vorstoss wahrscheinlich. Den Gegner ermitteln nämlich Genf-Servette und Bremerhaven. Der Titelverteidiger aus der Westschweiz hat die Türe zur nächsten Runde am Dienstag mit einem 4:0-Auswärtssieg weit aufgestossen.

