ZSC und SCB mit klaren Siegen – Davos verliert

Die ZSC Lions demontieren Gap in der Champions Hockey League mit 11:1. Bern gewinnt ebenfalls, Davos unterliegt.

Zusammenfassung Gap - ZSC Lions 1:51 min, vom 26.8.2017

Pius Suter trifft beim 11:1 der ZSC Lions bei Gap 4 Mal. Fredrik Pettersson kann sich 7 Skorerpunkte notieren lassen.

Bern bleibt auch im 2. Auftritt makellos: 4:0 gegen Turku aus Finnland.

Davos unterliegt den Växjö Lakers mit 0:3.

Nach der bitteren 4:5-Niederlage in der Verlängerung gegen Titelverteidiger Frölunda hatten die ZSC Lions in ihrem zweiten Match der Champions Hockey League leichteres Spiel: Der Auftritt beim 11:1 in Gap erinnerte phasenweise an ein lockeres Trainingsspielchen.

Nach dem 1:0 von Pius Suter in der 13. Minute war der Bann gebrochen. Im Mitteldrittel gelangen den Zürchern 7 Tore innert 14 Minuten. Suter tat sich mit 4 Treffern als Mann des Spiels hervor. Aber auch sein Sturmpartner Fredrik Pettersson zeigte sich wie schon am Donnerstag in Göteborg auffällig: Der Schwede war an 7 Toren beteiligt.

Zusammenfassung SCB - Turku

Genoni mit 19 Paraden zum Shutout

Bern konnte sich gegen Turku auf die Skorerqualitäten ihrer Ausländer und auf Torhüter Leonardo Genoni verlassen. Maxim Noreau, Mark Arcobello und Mika Pyörälä waren allesamt erfolgreich. Den einzigen «Schweizer» Treffer erzielte Marc Kämpf, Captain Simon Moser lieferte zudem 3 Assists.

Die Gäste aus Finnland waren erschreckend harmlos. Genoni musste nur gerade 19 Paraden für seinen Shutout zeigen.

Josefsson schiesst Davos ab

Davos brachte im Heimspiel gegen Växjö keinen Treffer zustande. Die Schweden schufen ihrerseits die Differenz in Überzahl. Binnen 6 Minuten im Mitteldrittel zogen sie dank zweier Powerplay-Treffer von 1:0 auf 3:0 davon. Matchwinner war Erik Josefsson, der die ersten beiden Tore selber erzielte und das 3. vorbereitete.