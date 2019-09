Biel - Tampere 1:0

Biel ist in der Champions Hockey League im 2. Spiel der 2. Sieg gelungen. Nach dem knappen 2:1 zum Auftakt gegen den norwegischen Vertreter Frisk Asker gab es auch beim 1:0-Heimerfolg gegen das finnische Team Tappara Tampere 3 Punkte. Den Siegtreffer erzielte Damien Riat 68 Sekunden vor Spielende mittels Ablenker im Powerplay.

Zug - Hämeenlinna 3:4 n.P.

Zug, das am Donnerstag die dänische Equipe Rungsted 5:2 bezwungen hatte, erlitt gegen Hämeenlinna eine ärgerliche Heimniederlage. Der EVZ drückte dem Spiel klar den Stempel auf und ging dreimal in Führung. Die ersten beiden Tore für die Gastgeber erzielte zweimal in doppelter Überzahl Gregory Hofmann (12./40.), für den 3. Treffer zeichnete David McIntyre (44.) verantwortlich. Das 3:2 hielt bis zur 57. Minute, ehe Markus Neronen mit einer schönen Aktion erneut ausglich. Im Penaltyschiessen scheiterten dann sämtliche 4 Zuger Schützen, während Neronen und Filip Krivosik EVZ-Keeper Leonardo Genoni bezwangen.

Färjestad - Ambri 2:1

Für Ambri-Piotta war das 1:2 gegen Färjestad die 2. Niederlage nach dem 0:3 in München. Lange konnten die Leventiner beim schwedischen Meister auf eine Überraschung hoffen. Die gut mitspielenden Gäste gingen in der 8. Minute durch Nick Plastino im Powerplay in Führung und hielten das 1:1, das in der 17. Minute durch Victor Ejdsell fiel, bis zur 56. Minute. Dann brachte Johan Ryno den Favoriten doch noch auf die Siegerstrasse. Kurz vor Schluss vergab Ambris neuer Amerikaner Brian Flynn eine gute Chance zum 2:2.

Resultate Champions Hockey League

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 19:00 Uhr, 31.08.19