In den Cup-Sechzehntelfinals empfängt Dübendorf, das Teil der ZSC-Pyramide ist, Mitte September die Lions.

Es bleibt in der Organisation: Dübendorf empfängt den ZSC

Legende: Messen sich mit dem kleinen Bruder Garrett Roe und die ZSC Lions. Keystone

Am Donnerstagabend wurde die Auslosung der Cup-Sechzehntelfinals durchgeführt. Dabei wurde dem EHC Dübendorf aus der MySports League ein Gegner aus der ZSC-Organisation zugelost, welcher die Glattaler angehören: Der EHCD misst sich am 15. oder 16. September in der Eishalle «Im Chreis» mit den ZSC Lions aus der National League.

Dübendorfer Sensation anno 2015

Dübendorf hat im Schweizer Cup schon einmal seine Spuren hinterlassen: In der 2. Saison nach der Neulancierung warf der damalige Erstligist im September 2015 den HC Davos im Sechzehntelfinal in der Verlängerung mit 5:4 aus dem Wettbewerb.

Zweitligist Raron gegen den EVZ

Das Duell zwischen Huttwil und den SCL Tigers ist im entferntesten Sinn ein Derby: Die Oberaargauer Gemeinde Huttwil, am Rande des Emmentals gelegen, ist nur 30 Kilometer von Langnau entfernt.

Cup-Titelverteidiger Ajoie aus der Swiss League trifft auswärts auf das ambitionierte Valais-Martigny (MySports League). Der einzige Zweitligist im Wettbewerb, der EHC Raron aus dem Oberwallis, hat mit dem EVZ ein attraktives Los gezogen.