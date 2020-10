Legende: Trifft gleich 6 Mal EVZ-Stürmer Lino Martschini. Keystone

Im ersten Meisterschaftsspiel am Freitag zitterte sich der EV Zug zu einem knappen 3:2-Sieg in Rapperswil. Am Sonntag in der ersten Runde des Cups konnten die Zentralschweizer gleich mehrere Schippen drauflegen. Gegen den 2.-Ligisten EHC Raron gewann der EVZ mit 25:1.

Pius Sutter verliert mit den GCK Lions

Deutlich schwerer taten sich die Rapperswil-Jona Lakers. Das Team von Jeff Tomlinson kam gegen die EVZ Academy (Swiss League) erst in der Overtime zum Auswärtssieg. Kevin Clark sorgte für das erlösende 2:1.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der HC Ambri Piotta. Die Leventiner schlagen die GCK Lions aus der Swiss League mit NHL-Gast Pius Suter auswärts 5:2.

Die weiteren Ergebnisse:

HC Université Neuchatel (1.) – Lausanne HC 0:4

0:4 HCV Sion (1.) – EHC Biel 1:11

1:11 Hockey Huttwil (MyS) – SCL Tigers 3:9

3:9 SC Langenthal (SL) – EHC Olten (SL) 3:1

(SL) – EHC Olten (SL) 3:1 HC Thurgau (SL) – EHC Kloten Flyers (SL) 1:3

(SL) 1:3 HC Sierre (SL) – HC Fribourg-Gottéron 1:8

1:8 EHC Thun (MyS) - EHC Visp (SL) 3:6