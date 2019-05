Legende: Mission Titelverteidigung Die erste Hürde für Zug heisst Thurgau. Keystone

Das nominell heisseste Duell in der 1. Cuprunde erwartet die Zuschauer in Kloten. Die Flughafenstädter empfangen Vorjahres-Finalist Rapperswil-Jona. Titelverteidiger Zug gastiert bei Thurgau. Die Partien finden am 10. und 11. September 2019 statt.