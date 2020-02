Swiss-League-Vertreter Ajoie gewinnt den Cupfinal gegen das oberklassige Davos 7:3.

5 der 7 Tore der Jurassier fallen in Überzahl.

Für Ajoie ist es der 1. Cupsieg, Rekordmeister Davos muss auf diese Premiere weiter warten.

7000 frenetische Ajoie-Fans waren angekündigt, gefühlt feierten in der Vaudoise Aréna in Lausanne noch viel mehr. Vom Publikum angepeitscht, spielten sich die Jurassier vor allem in der ersten Spielhälfte in einen Rausch.

Davos derweil wurde seinem Ruf im Boxplay-Spiel gerecht: Das schwächste Team der National League in dieser Statistik (nur 75% «Penalty Killing») kassierte bereits bis zur 30. Minute 4 Tore in Unterzahl.

HCD fehlt Cleverness

Dabei stellte sich der Rekordmeister auch häufig wenig clever an: Vor dem 1. Treffer des späteren Doppeltorschützen Mathias Joggi löste Magnus Nygren eine eigentlich ungefährliche Situation mittels Foulspiel und musste in die Kühlbox. Die Strafe vor dem 2:0 für Ajoie kassierten die Bündner wegen zu vielen Spielern auf dem Eis.

Die Entscheidung fiel 7 Minuten vor Schluss: Thibault Frossard traf – wie sollte es anders sein – in Überzahl zum 5:3 und brachte das Stadion zum Beben. Philip-Michael Devos und Reto Schmutz mit einem Empty-Netter stellten kurz darauf auf den 7:3-Schlussstand.

Bei Ajoie stachen einmal mehr die beiden kanadischen Punktelieferanten Devos (1 Tor, 3 Assists) und Jonathan Hazen (5 Assists) heraus.

Der nächste Riese fällt

Der HCD war erst nach einer halben Stunde aufgewacht: Vor der letzten Pause traf er zweimal, 10 Minuten vor dem Ende gelang Marc Wieser gar der Anschlusstreffer zum 3:4. Doch auch darauf hatte Ajoie eine Antwort bereit.

Der «Riesentöter» machte so seinem Namen alle Ehre: Auf dem Weg zu ihrem ersten Cupsieg hatten die Jurassier bereits Lausanne, die ZSC Lions und Biel ausgeschaltet. Davos derweil scheiterte wie bereits im Final 2018 an einem Underdog (damals 2:7 gegen Rapperswil-Jona) und muss weiter auf den ersten Titel im Cup warten.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 02.02.20, 17:50 Uhr