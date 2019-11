Seit der Saison 2015/16 stürmen Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen im Jura für den HC Ajoie. In der ersten Saison in der Schweiz konnte das Duo aus Quebec mit Ajoie gleich den Meistertitel feiern. Und auch in den Folgejahren waren Devos/Hazen vorab eines: dominant.

Unglaubliche Skorerwerte

In der aktuellen Spielzeit führt Devos die Skorerliste in der zweithöchsten Spielklasse mit 57 Skorerpunkten aus 23 Spielen an - mit 2,47 Skorerpunkten pro Spiel also. Hazen folgt mit 48 Punkten (25 Tore) auf Rang 2. Der Vergleich: Klotens Eric Faille auf Rang 3 kommt auf 32 Skorerpunkte.

Resultate Skorerliste Swiss League

Devos/Hazen dominieren die Swiss League seit Jahren derart, dass sich eine Frage aufdrängt: Würde das Duo nicht auch in der National League reüssieren? Beide Spieler haben in der Beletage bereits 2 Partien absolviert, sind aber ohne Skorerpunkte geblieben.

Der Traum von der National League

Der Traum von der National League ist aber nicht ausgeträumt. «Ich hoffe, dass ich noch einmal eine faire Chance erhalte, mich zu präsentieren», sagt Hazen. Und auch Devos denkt, dass er in der NL durchaus mithalten könnte.

Bewiesen haben dies die beiden Franko-Kanadier im Cup-Achtelfinal gegen Lausanne. Hazen erzielte beim 4:3-Sieg nach Verlängerung 3 Tore (sowie einen Assist beim vierten Tor), Devos lieferte 2 Assists. Die ZSC Lions tun im Viertelfinal also gut daran, ein wachsames Auge auf Devos/Hazen zu haben.

Resultate Übersicht Cup

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 25.11.2019, 18:40 Uhr