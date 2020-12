Die ZSC Lions schlagen das unterklassige Langenthal 8:0.

Freiburg siegt auswärts beim Ligakonkurrenten Ambri-Piotta 2:1.

Die übrigen beiden Viertelfinalisten werden in den Partien Genf-Lausanne (am 1.12.) und Ajoie-Bern (14.12) ermittelt.

Die ZSC Lions liessen Langenthal, dem Drittplatzieren der Swiss League, von Beginn weg keine Chance auf den Halbfinaleinzug. Bereits zur ersten Drittelspause lagen die Gäste mit 3:0 in Front. Nach einem torlosen Mitteldrittel lautete das Verdikt am Ende 8:0. Den sechsten Treffer erzielte Königstransfer Sven Andrighetto, der in der Meisterschaft seit 11 Spielen auf einen Torerfolg wartet.

Ambri trifft zu spät

Im Duell zweier NL-Klubs feierte Freiburg bei Ambri-Piotta einen 2:1-Erfolg. David Desharnais (16.) und Chris DiDomenico (31.) erzielten die Tore der Gäste. Der Anschlusstreffer von Dominic Zwerger in der Schlussminute fiel aus Sicht der Leventiner zu spät. Die Saanestädter dürfen weiter vom ersten Titel der Klubgeschichte träumen.

Am Dienstag wird zwischen Genf und Lausanne der dritte Viertelfinalist ermittelt. Titelverteidiger Ajoie trifft erst am 14. Dezember auf den SC Bern.