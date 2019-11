Der EHC Biel musste im Derby-Viertelfinal im Cup gegen die SCL Tigers auf diverse verletzte Stammkräfte verzichten.

Starke Rookies

Also sprangen andere Spieler in die Bresche: Elite-Junior Gilian Kohler reihte sich ebenso in die Liste der Torschützen ein wie Roman Karaffa, der einen grossen Teil der Saison mit einer B-Lizenz in der Swiss League bei La Chaux-de-Fonds verbracht hatte.

Dreimal konnten die Tigers eine Bieler Führung wieder ausgleichen, auf das 4:3 durch Peter Schneider fanden die Emmentaler aber keine Antwort mehr. Der Österreicher war in der 53. Minute nach einem Langnauer Scheibenverlust im Spielaufbau mit einem präzisen Handgelenkschuss erfolgreich.

Weitere Viertelfinals am Dienstag

Für Biel ist es die 2. Qualifikation für die Cup-Halbfinals seit Wiederlancierung des Wettbewerbs 2014. Die übrigen Viertelfinals werden am Dienstag ausgetragen. Davos empfängt Bern, Ajoie trifft zuhause auf die ZSC Lions und in Rapperswil kommt es zur Neuauflage des letzten Finals zwischen Titelverteidiger Zug und den Lakers.