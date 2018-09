Visp schnuppert gegen Genf am Coup, ehe die Romands die Partie im Schlussdrittel drehen.

Die übrigen Klubs aus der National League halten sich schadlos und stehen allesamt im Achtelfinal.

Bern, Davos, Lausanne und die SCL Tigers feiern Schützenfeste.

Zwei Drittel lang sah es so aus, als würde die Rückkehr von Chris McSorley an die Servette-Bande mit einer Enttäuschung enden. Bis zur 43. Minute lagen die Genfer gegen Visp aus der Swiss League mit 1:2 in Rücklage.

Daniel Vukovic, Cody Almond und Tanner Richard ins leere Tor sorgten im Schlussabschnitt doch noch für den standesgemässen Sieg des Oberklassigen (4:2).

Wiki-Münsingen bricht erst am Schluss ein

Die übrigen Klubs aus der National League wurden ihrer Favoritenrolle ohne grössere Probleme gerecht und kamen gegen ihre unterklassigen Gegner allesamt zu Siegen. Wiki-Münsingen aus der My-Sports-League leistete dem SC Bern lange Gegenwehr, wenn auch das letztlich deutliche Resultat von 6:0 aus Sicht der Berner nicht unbedingt darauf schliessen lässt.

Die übrigen Partien im Überblick:

GCK Lions (SL) - Davos, 1:7: Bereits nach 7 Minuten lagen die Bündner in Zürich mit zwei Längen vorne. Am Ende trafen 6 verschiedene Spieler. Einzig Felicien Du Bois traf doppelt.

Bereits nach 7 Minuten lagen die Bündner in Zürich mit zwei Längen vorne. Am Ende trafen 6 verschiedene Spieler. Einzig Felicien Du Bois traf doppelt. Ajoie (SL) - Lausanne, 2:7: Der letztjährige Halbfinalist aus der Swiss League konnte gegen die Lausanner zweimal verkürzen, blieb letzlich aber chancenlos. 3 der 6 Treffer erzielten die Westschweizer in Überzahl.

Der letztjährige Halbfinalist aus der Swiss League konnte gegen die Lausanner zweimal verkürzen, blieb letzlich aber chancenlos. 3 der 6 Treffer erzielten die Westschweizer in Überzahl. Hockey Thurgau (SL) - Ambri-Piotta, 0:5: Nach je zwei Treffern in den ersten beiden Dritteln schalteten die Leventiner einen Gang zurück, ehe Noele Trisconi kurz vor Spielende den Schlusspunkt setzte.

Nach je zwei Treffern in den ersten beiden Dritteln schalteten die Leventiner einen Gang zurück, ehe Noele Trisconi kurz vor Spielende den Schlusspunkt setzte. Winterthur (SL)- Zug, 1:4: Mit zwei Treffern innert 20 Sekunden (6.) schufen sich die Zuger früh ein Polster. Der 20-jährige Victor Oejdemark erhöhte noch vor der ersten Sirene auf 3:0 und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung.

Mit zwei Treffern innert 20 Sekunden (6.) schufen sich die Zuger früh ein Polster. Der 20-jährige Victor Oejdemark erhöhte noch vor der ersten Sirene auf 3:0 und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Basel (MSL) - SCL Tigers, 0:6: Keine Blösse gaben sich auch die SCL Tigers bei My-Sports-Vertreter Basel. Rückkehrer Chris DiDomenico zeichnete sich bei seinem ersten Pflichtspiel seit seiner Rückkehr als Doppeltorschütze aus.

