Langenthal wirft im Achtelfinal des Schweizer Cups sensationell den EV Zug aus dem Wettbewerb (2:1 n.V.).

Bern schlägt Davos mit 2:0.

Lausanne gewinnt gegen Biel mit 5:2.

National-League-Leader Zug ist im Cup-Achtelfinal ausgeschieden. Gegen das achtplatzierte Langenthal aus der Swiss League unterlagen die Zentralschweizer in der Verlängerung mit 1:2. Das entscheidende Tor erzielte der ehemalige HCD- und SCB-Stürmer Marc Kämpf in der 5. Minute der Verlängerung.

Die Viertelfinals des Schweizer Cups Ajoie - Bern Servette-Genf - Lausanne Ambri-Piotta - Sieger bei Visp - Fribourg Langenthal - Sieger bei ZSC Lions - Lugano Die Spiele finden am 30.11. und 1.12. statt.

Zug wäre in Form gewesen

Im Mitteldrittel hatte Jan Kovar die Zuger in Führung gebracht (28.). Dario Kummer war nach 45 Minuten um den Ausgleich besorgt.

Zug, das zuletzt in der Liga mit 2 deutlichen Siegen gegen die ZSC Lions (8:2, 6:3) aufhorchen liess, trat in Bestbesetzung an. Der EVZ dominierte dann auch die Partie, scheiterte aber unzählige Male an Torhüter Pascal Caminada.

Bern schlägt Davos

Einen Sieg setzte es auch für den SC Bern ab, der den HC Davos als Gegner hatte. Der SCB gewann dank 2 Toren im ersten Drittel von Inti Pestoni (5.) und Ted Brithen (14.) mit 2:0.

Lausanne wirft Biel aus dem Cup

Lausanne schlug Biel mit 5:2. Nach einem fulminanten Start (2:2 nach 12 Minuten) sorgten die Waadtländer erst im letzten Drittel für den Unterschied. Charles Hudon erzielte das 3:2 (45.), NHL-Leihgabe Denis Malgin traf in der 55. und 58. Minute im Powerplay und mittels Empty Netter.

Lugano gewinnt Nachtragsspiel 11:1

Weil 2 Spieler des Erstliga-Klubs EHC Pikes Oberthurgau positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, fand der Sechzehntelfinal von Lugano zeitgleich mit den Achtelfinals der anderen Klubs statt. Die Tessiner siegten ohne Mühe 11:1. Dem 21-jährigen Leihspieler Philipp Kuraschew gelangen 3 Tore.

Die Resultate der weiteren Achtelfinal-Partien:

Kloten - Ajoie 1:3

Genf-Servette - SCL Tigers 4:2

Lakers - Ambri-Piotta 2:3 n.V.