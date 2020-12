Bern zieht in den Cup-Halbfinal ein

Schon nach 128 Sekunden ging Bern durch Tristan Scherwey in Überzahl in Führung. Der SCB dominierte danach die Partie bis zur 1. Pause. Dann reagierte Ajoie. In der 22. Minute bejubelte der Titelverteidiger den vermeintlichen Ausgleich. Aber das Videostudium der Referees stellte unter Beweis, dass der Puck nach dem Abschlussversuch von Lars Frei die Torlinie nie überquert hatte.

In der 32. Minute erhielten die jurassischen Hoffnungen dann einen Knick. Vincent Praplan gelang das wegweisende 2:0. Danach schaffte es Ajoie nicht mehr zurück ins Spiel. Ted Brithén stellte mit dem 3:0 nach 3 Minuten im Schlussabschnitt Berns Erfolg endgültig sicher.

Halbfinals am Sonntag

Beim SC Bern glänzten mit Goalie Philipp Wüthrich und Verteidiger Mika Henauer (2 Assists) 2 junge Akteure. Wüthrich, der Meister-Goalie des SC Langenthal von 2019, kam zum ersten Shutout mit dem SCB.

Damit kommt es am nächsten Sonntagmittag in den Halbfinals zu den Partien Bern gegen Genf-Servette und Freiburg gegen die ZSC Lions.