Vor dem National-League-Start am Wochenende finden am Dienstag und Mittwoch die 1/16-Finals im Schweizer Cup statt.

Startschuss am Dienstag

12 Mal National League, 10 Mal Swiss League, 9 Mal MySports League und 1 Mal 1. Liga: So setzt sich das Teilnehmerfeld der 5. Cup-Austragung seit Wiedereinführung 2014 zusammen.

Der Titelträger

Wie bereits in den letzten 3 Jahren startet auch heuer ein National-League-Klub als Titelverteidiger in den Cup. Allerdings: Zum Zeitpunkt des Triumphs spielte Rapperswil-Jona noch in der Swiss League. Mittlerweile sind die Lakers wieder erstklassig. Zum Cup-Auftakt gastieren sie beim EHC Dübendorf aus der MySports League.

Der krasse Aussenseiter

Mit dem SC Rheintal ist auch ein Team aus der 1. Liga am Start. Das ganz grosse Los blieb den St. Gallern verwehrt. Rheintal empfängt in Runde 1 den Swiss-League-Absteiger EHC Kloten. Die 398 Sitzplatz-Tickets waren dennoch im Schnellzugtempo weg.

Grösster Stolperstein

Die wohl schwierigste Startaufgabe der Oberklassigen bekam Lausanne zugelost. Die Waadtländer müssen bei Ajoie (Swiss League) zum Romand-Derby antreten. Die Jurassier stiessen im vergangenen Januar bis in den Cup-Halbfinal vor.